Участники "Московского долголетия" откроют летний сезон в "Музеоне"

Участники проекта "Московское долголетие" 23 мая откроют летний сезон в парке искусств "Музеон". В новом сезоне для них запланировано более 85 мероприятий в 33 столичных парках, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В "Музеоне" около 1,5 тысячи участников проекта сделают зарядку с гимнастическими палками. Проведет зарядку советский баскетболист, участник легендарного финального матча СССР – США на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене Иван Едешко. Начало запланировано на 14:00.
Мероприятие откроет летний сезон для участников проекта "Московское долголетие" в парках столицы.
Замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Владимир Филиппов отметил, что с наступлением лета проект "Московское долголетие" переезжает в парки.
"Это лето станет для горожан старшего поколения поистине "долголетним", потому что такого количества разнообразных мероприятий для них в Москве не проводили еще никогда", – сказал он.
Филиппов выразил мнение, что летняя программа "Московского долголетия" может стать хорошей альтернативой даче.
Ранее сообщалось, что школы стали главным центром притяжения для пенсионеров. В рамках проекта "Московское долголетие" занятия в школах посещают более 90 тысяч жителей города старшего поколения. К концу 2019 года ожидается увеличение числа участников программы в два раза.
Участниками "Московского долголетия" могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также жители столицы, вышедшие на пенсию досрочно.
Чтобы записаться в любой из кружков, нужно подать заявление в одном из центров социального обслуживания, в офисах госуслуг "Мои документы", поликлиниках или государственных учреждениях, где проходят занятия: школах, домах культуры. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.
"Москва в цифрах": активная жизнь – залог долголетия
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