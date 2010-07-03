Участники "Московского долголетия" откроют летний сезон в "Музеоне"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Участники проекта "Московское долголетие" 23 мая откроют летний сезон в парке искусств "Музеон". В новом сезоне для них запланировано более 85 мероприятий в 33 столичных парках, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В "Музеоне" около 1,5 тысячи участников проекта сделают зарядку с гимнастическими палками. Проведет зарядку советский баскетболист, участник легендарного финального матча СССР – США на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене Иван Едешко. Начало запланировано на 14:00.

Мероприятие откроет летний сезон для участников проекта "Московское долголетие" в парках столицы.

Замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Владимир Филиппов отметил, что с наступлением лета проект "Московское долголетие" переезжает в парки.

"Это лето станет для горожан старшего поколения поистине "долголетним", потому что такого количества разнообразных мероприятий для них в Москве не проводили еще никогда", – сказал он.

Филиппов выразил мнение, что летняя программа "Московского долголетия" может стать хорошей альтернативой даче.

Ранее сообщалось, что школы стали главным центром притяжения для пенсионеров. В рамках проекта "Московское долголетие" занятия в школах посещают более 90 тысяч жителей города старшего поколения. К концу 2019 года ожидается увеличение числа участников программы в два раза.

Участниками "Московского долголетия" могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также жители столицы, вышедшие на пенсию досрочно.

Чтобы записаться в любой из кружков, нужно подать заявление в одном из центров социального обслуживания, в офисах госуслуг "Мои документы", поликлиниках или государственных учреждениях, где проходят занятия: школах, домах культуры. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.

