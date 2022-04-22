Состав четвертого созыва Общественной палаты утвердили в Москве

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Максим Стулов
Утвержденные Сергеем Собяниным и Мосгордумой 30 членов четвертого созыва Общественной палаты Москвы определили оставшиеся 15 кандидатур, сообщает ТАСС.
Работать в новом составе будут директор АНО "Центр политического анализа и социальных исследований" Павел Данилин, автор и ведущий программ телеканала RT, член сборной РФ по парусному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Дмитрий Игнатов.
В новый состав также вошли советник гендиректора Общероссийской общественной организации "Российский союз правообладателей" Вадим Бреев, заведующий кафедрой "Дорожно-строительные материалы" МАДИ Юрий Васильев, председатель Координационного совета Международного союза ветеранов (пенсионеров) стран СНГ Василий Волков.
Кроме того, четвертый созыв Общественной палаты Москвы пополнили:
Ранее стало известно, что бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов отказался от предложения выдвигаться в новый состав Общественной палаты Москвы. Он признался, что его позиции по вопросам развития гражданского общества расходятся с коллегами.
Венедиктова во второй и третий созывы Общественной палаты утвердил мэр. Кроме того, на протяжении нескольких лет он возглавлял штаб по общественному наблюдению за выборами в Москве.
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