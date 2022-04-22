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Политика

12:11

Состав четвертого созыва Общественной палаты утвердили в Москве

городполитика

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Максим Стулов

Утвержденные Сергеем Собяниным и Мосгордумой 30 членов четвертого созыва Общественной палаты Москвы определили оставшиеся 15 кандидатур, сообщает ТАСС.

Работать в новом составе будут директор АНО "Центр политического анализа и социальных исследований" Павел Данилин, автор и ведущий программ телеканала RT, член сборной РФ по парусному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Дмитрий Игнатов.

В новый состав также вошли советник гендиректора Общероссийской общественной организации "Российский союз правообладателей" Вадим Бреев, заведующий кафедрой "Дорожно-строительные материалы" МАДИ Юрий Васильев, председатель Координационного совета Международного союза ветеранов (пенсионеров) стран СНГ Василий Волков.

Кроме того, четвертый созыв Общественной палаты Москвы пополнили:

  • президент благотворительного фонда "Защита детства" и руководитель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович;
  • главный специалист 1-го отделения 1-го отдела управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Москве Вячеслав Козлов;
  • председатель правления Московской коллегии адвокатов № 1, заместитель заведующей кафедрой правоведения и практической юриспруденции, доцент РАНХиГС при президенте РФ Дмитрий Краснов;
  • первый заместитель руководителя Всероссийской общественной молодежной организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей" Анастасия Маркодеева;
  • исполнительный директор Ассоциации общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Москвы "ЖКХ контроль города Москвы" Вера Москвина;
  • президент благотворительного фонда содействия культуре и спорту "Лидер" Инесса Пученкова;
  • гендиректор ООО "Марафон Сервис" Дмитрий Тарасов;
  • GR-директор и директор департамента специальных проектов ООО "Хэдхантер" Виталий Терентьев;
  • директор столичной школы № 1554 Ольга Тертухина;
  • председатель Межрегиональной общественной организации "Центр добрых дел" Сабина Цветкова.
Третий созыв Общественной палаты Москвы прекратит работу 25 апреля. Первое заседание нового созыва состоится в один из последующих 10 дней, на нем будут выбраны председатель, заместители председателя палаты и сформированы профильные комиссии.

Ранее стало известно, что бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов отказался от предложения выдвигаться в новый состав Общественной палаты Москвы. Он признался, что его позиции по вопросам развития гражданского общества расходятся с коллегами.

Венедиктова во второй и третий созывы Общественной палаты утвердил мэр. Кроме того, на протяжении нескольких лет он возглавлял штаб по общественному наблюдению за выборами в Москве.

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