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14:53

Сервис "умной аренды" детских колясок появится в Москве

город дети

14:53

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сервис "умной аренды" детских колясок в зонах отдыха появится в Москве до конца 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

Герасимов отметил, что в городе практически все парки готовы предоставить пространство для уникального сервиса, который не имеет аналогов во всем мире.

Депутат уточнил, что возможности для этого все есть, однако в организации данной услуги еще есть некоторые вопросы. "Например, как будут дезинфицировать данные коляски. Для этого необходимо получить заключение от Роспотребнадзора и департамента здравоохранения", – заключил он.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы началось благоустройство Детского Черкизовского парка. В ходе благоустройства детские площадки преобразятся в тематические зоны – "Лесная сказка", "Путешествия" и "Фотозона".

Для активного отдыха в детском парке построят скейт-парк, памп-трек, регбийное поле, а также велосипедную дорожку. Все работы по комплексному благоустройству и озеленению парка планируют завершить в 2019 году.

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город дети

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