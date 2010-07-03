Музей архитектуры имени Щусева готовит выставку "Эпоха модерна"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выставочный проект "Эпоха модерна" открывается в Музее архитектуры имени Щусева. С 26 апреля по 8 сентября посетителей ждет масштабная культурно-образовательная программа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для гостей подготовили пешеходные прогулки по Москве, лекции, экскурсии, творческие занятия, концерты и театральные постановки. В музее представят чертежи и рисунки зданий ГУМа, Мосгордумы, а также макет конструкции купола храма Христа Спасителя архитектора Константина Тона.

Посетителей познакомят с работами таких архитекторов, как Федор Шехтель, братья Веснины, Валентин Дубовской, Илларион Иванов-Шиц и Роман Клейн. Также на выставке расскажут о творчестве мастера французского ар-нуво Эктора Гимара.

Проект "Эпоха модерна" станет новым шагом на пути к возвращению постоянной экспозиции, которую музей был вынужден закрыть в 1991 году. Тогда экспонаты перевезли из Донского монастыря в здание на Воздвиженке.