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05:33

Более 30 тысяч жителей Балашихи вышли на субботник 20 апреля

город благоустройство

05:33

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Фото: Москва 24

Жители Балашихи вышли на общеобластной субботник 20 апреля, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказал глава городского округа Сергей Юров, данным мероприятием завершился месячник благоустройства, объявленный губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

В уборке территорий приняли участие более 30 тысяч жителей. Было задействовано около 200 единиц техники. Организовано 47 пунктов выдачи инвентаря. Генеральную уборку провели в лесах, парках, скверах, дорогах, улицах и дворах.

Всего убрали около 400 площадок, с их территорий собрали и вывезли около 6 тысяч кубометров мусора.

Ранее сообщалось, что весной и осенью этого года в Таганском районе столицы высадят более 60 деревьев можжевельника виргинского. Озеленение на территории проведут в рамках программы "Миллион деревьев".

город благоустройство

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