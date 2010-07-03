Более 30 тысяч жителей Балашихи вышли на субботник 20 апреля

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Жители Балашихи вышли на общеобластной субботник 20 апреля, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказал глава городского округа Сергей Юров, данным мероприятием завершился месячник благоустройства, объявленный губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

В уборке территорий приняли участие более 30 тысяч жителей. Было задействовано около 200 единиц техники. Организовано 47 пунктов выдачи инвентаря. Генеральную уборку провели в лесах, парках, скверах, дорогах, улицах и дворах.

Всего убрали около 400 площадок, с их территорий собрали и вывезли около 6 тысяч кубометров мусора.

Ранее сообщалось, что весной и осенью этого года в Таганском районе столицы высадят более 60 деревьев можжевельника виргинского. Озеленение на территории проведут в рамках программы "Миллион деревьев".