Жители трех пятиэтажек переедут в новостройку по программе реновации на Бауманской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 500 жителей трех старых пятиэтажек на Госпитальном Валу получат квартиры в новостройке по программе реновации на Бауманской улице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В феврале 2022 года началось заселение новостройки в Басманном районе на улице Бауманской, доме 47. Новые квартиры в этом доме предложили москвичам из трех старых пятиэтажек на Госпитальном Валу (дом 3, дом 3, корпус 1, и дом 5, корпус 10)", – сказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, к текущему моменту предложенное жилье осмотрели 400 человек – 184 семьи. В настоящее время они готовятся к переезду.

Дом на Бауманской улице был построен в рамках программы реновации в 2021 году. Он находится в нескольких минутах ходьбы от станции метро "Бауманская" и Лефортовского парка. Кроме того, рядом с ним расположены школы, детские сады и медицинские учреждения.

"На первых нежилых этажах здания разместятся торговые и социальные объекты. Во дворе новостройки высадили деревья, оборудовали зоны отдыха, детские и спортивные площадки", – говорится в сообщении.

Как сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, всего в ЦАО в программу реновации вошли 110 домов, в которых проживают 16,5 тысячи человек. Для их расселения были подобраны 15 стартовых площадок, 6 из которых расположены на месте сносимых домов.

"Две новостройки уже переданы под заселение, еще пять строятся и четыре проектируются, для остальных объектов ведется разработка градостроительной документации", – пояснил Левкин.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве в рамках программы реновации расселили уже 176 старых домов во всех административных округах города. Он уточнил, что новое жилье получили уже 48 тысяч москвичей.