Москвичей предупредили о затруднении движения в понедельник вечером

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Заторы в Москве вечером в понедельник, 22 марта, могут достичь 8 баллов, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
Уточняется, что утром и днем прогнозируются затруднения в 5–6 баллов, вечером уже может быть 7–8 баллов.
В настоящее время движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, Волгоградском и Рязанском проспектах. Одновременно на Звенигородском шоссе, Ленинградском и Кутузовском проспектах движение нормальное.
Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев перечислил особенности вождения автомобиля весной. Специалист напомнил, что весной на дорогах появляются водители, которые в зимний период оставляли машину на длительный простой. Таким автолюбителям он посоветовал перед первым выездом тщательно проверить все агрегаты и системы машины.
Дополнительно следует проверить состояние автомобильной аптечки, считает специалист. Кроме того, после долгого перерыва в вождении человеку стоит заново "прочувствовать" автомобиль и привыкнуть к дорожным ситуациям различного характера – заторам, авариям и хамству со стороны некоторых участников движения.
Специалист дополнительно посоветовал перед поездкой найти информацию о новых развязках и дорожных знаках на привычных маршрутах. Это поможет чувствовать себя увереннее в поездке, заключил Канаев.
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