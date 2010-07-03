Столичные фонтаны начали готовить к новому сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ГБУ "Гормост" приступил к работам по расконсервации 69 фонтанов и фонтанных комплексов в столице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева.

В частности, сотрудники ГБУ демонтируют 18-метровый купол, которым на зиму укрывается фонтан в музее-заповеднике "Царицыно". Конструкция состоит из восьми секторов, вес каждого из них – 400 килограммов.

Работы по уборке купола, промывке и вывозе оборудования пройдут в течение 10 дней. На объекте каждый день будут работать бригады из 25 человек и три единицы техники, отметил Гасангаджиев.

В рамках подготовки к новому сезону проводится снятие накрывных элементов, пескоструйная очистка, промывка, покраска, переборка гранита и монтаж оборудования.

К настоящему времени уже сняты накрывные элементы с фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе.