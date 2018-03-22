По цветочному времени. Часы на Поклонной горе украсят 12 тысяч виол

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Живые часы на Поклонной горе украсят 12 тысяч разноцветных виол − желтых, красных, белых и синих. На самой большой в России клумбе в форме циферблата цветы начнут высаживать в конце апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Часовой механизм запустят после окончания высадки − 1 мая.

Композиция клумбы включает циферблат диаметром 10 метров с часовой и минутной стрелками, а также надпись "Москва", длина которой равна 20 метрам. Уточняется, что название города и цифры выложат из красных цветов, циферблат − из белых.

"Цифры и контур циферблата подсвечиваются, а на стрелки нанесено светоотражающее покрытие", − рассказали в пресс-службе парка Победы на Поклонной горе. Благодаря этому, гости парка смогут узнать точное время как днем, так и когда стемнеет.

Механизм цветочных часов − самый настоящий. Он находится в почве, и специалисты регулярно проверяют, чтобы часы не отставали или не спешили.

Отмечается также, что в июне дизайн клумбы обновят: тогда место виол займут красные, белые и розовые бегонии.



Помимо этого, как сообщили в пресс-службе парка, на аллее Памяти в начале лета впервые разобьют рокарий − разноуровневую композицию из камней, декоративной гальки и 400 растений. Его площадь составит примерно 80 квадратных метров. Цветник украсят многолетние цветы: астильбы, барвинки, вероники, герани и морозники, − а также такие кустарники, как барбарис и можжевельник.

Часы из живых цветов впервые появились на Поклоной горе в июле 2001 года. После запуска они попали в российскую Книгу рекордов Гиннесса как самые большие.