Более 200 пожарных обеспечат безопасность в День защитника Отечества в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 200 пожарных обеспечат безопасность на праздничных мероприятиях в честь празднования Дня защитника Отечества, 23 февраля, в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Также на 68 массовых мероприятиях планируется задействовать порядка 20 единиц техники. На 16 точках проведения праздничных салютов будут присутствовать 85 сотрудников МЧС Москвы и 15 единиц техники.

Готовы среагировать на возможные происшествия свыше 1,3 тысячи пожарных-спасателей, а также более 400 единиц специализированной техники московского гарнизона пожарной охраны.

День защитника Отечества можно отметить в Парке Горького, Воронцовском парке, "Кузьминках", в саду имени Баумана и других местах отдыха. Посетить большинство праздничных мероприятий можно бесплатно.

Все желающие сразятся на деревянных мечах, освоят базовые элементы фристайла на коньках, увидят выступления цирковых артистов и примут участие в других мероприятиях. Отметить праздник можно будет в 17 парках столицы.