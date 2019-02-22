Новый парк может появиться на месте планируемого ТПУ "Шипиловская"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Новый парк может появиться на месте планируемого транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Шипиловская" на юге Москвы. Об этом Сергея Собянина попросили местные жители, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Глава города поддержал инициативу москвичей и поручил проработать вопрос. Власти Москвы запланировали на данной территории новый парк", – цитирует ее "Интерфакс".

Согласно первоначальным планам в районе Зябликово предполагалось строительство ТПУ с многофункциональным комплексом и парковкой. Предположительная площадь застройки могла составить 7 га.

Ранее стало известно, что в текущем году благоустроят территорию у станции метро "Некрасовка". Там появится прогулочная зона с пешеходными и велосипедными дорожками, лавочками, детскими и спортивными площадками. Тротуары сделают шире и удобнее для пешеходов и для велосипедистов. Вдоль проезжей части поблизости от станции появятся парковочные карманы. В этой зоне разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники, установят фонари с энергосберегающими лампами.

В столичном департаменте капитального строительства рассказали, что о благоустройстве попросили местные жители. Они хотели привести в порядок пустыри, расположенные на пути к "Некрасовке", создать спортивные и детские площадки.