Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:43

Новый парк может появиться на месте планируемого ТПУ "Шипиловская"

город благоустройство

18:43

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Новый парк может появиться на месте планируемого транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Шипиловская" на юге Москвы. Об этом Сергея Собянина попросили местные жители, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Глава города поддержал инициативу москвичей и поручил проработать вопрос. Власти Москвы запланировали на данной территории новый парк", – цитирует ее "Интерфакс".

Согласно первоначальным планам в районе Зябликово предполагалось строительство ТПУ с многофункциональным комплексом и парковкой. Предположительная площадь застройки могла составить 7 га.

Ранее стало известно, что в текущем году благоустроят территорию у станции метро "Некрасовка". Там появится прогулочная зона с пешеходными и велосипедными дорожками, лавочками, детскими и спортивными площадками. Тротуары сделают шире и удобнее для пешеходов и для велосипедистов. Вдоль проезжей части поблизости от станции появятся парковочные карманы. В этой зоне разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники, установят фонари с энергосберегающими лампами.

В столичном департаменте капитального строительства рассказали, что о благоустройстве попросили местные жители. Они хотели привести в порядок пустыри, расположенные на пути к "Некрасовке", создать спортивные и детские площадки.

город благоустройство

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика