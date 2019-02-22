Капремонт проведут в детской школе искусств в Ясеневе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В детской школе искусств №11 в районе Ясенево проведут капремонт, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.
Школа расположена на улице Паустовского, дом № 5, корпус 3. В прошлом году заведение отпраздновало свой 50-летний юбилей. Сейчас в школе обучают хореографии, музыкальному фольклору, струнным, духовым и народным инструментам, вокально-хоровому искусству, фортепиано, изобразительному искусству.
В школе планируется провести отделочные и ремонтные работы кровли и фасада. Внутри здания смонтируют новые перегородки, выполнят перепланировку санузлов, заменят двери и ограждения лестниц.
Также предусмотрено устройство дополнительной звукоизоляции для части музыкальных классов, хореографических классов и залов для занятий хора и оркестра. Полностью заменят отделку всех помещений в соответствии с техническим заданием и исходя из функционального назначения помещений.
В здании обновят систему безопасности и звуковую сигнализацию.
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