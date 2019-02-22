Капремонт проведут в детской школе искусств в Ясеневе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В детской школе искусств №11 в районе Ясенево проведут капремонт, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

Школа расположена на улице Паустовского, дом № 5, корпус 3. В прошлом году заведение отпраздновало свой 50-летний юбилей. Сейчас в школе обучают хореографии, музыкальному фольклору, струнным, духовым и народным инструментам, вокально-хоровому искусству, фортепиано, изобразительному искусству.

В школе планируется провести отделочные и ремонтные работы кровли и фасада. Внутри здания смонтируют новые перегородки, выполнят перепланировку санузлов, заменят двери и ограждения лестниц.

Также предусмотрено устройство дополнительной звукоизоляции для части музыкальных классов, хореографических классов и залов для занятий хора и оркестра. Полностью заменят отделку всех помещений в соответствии с техническим заданием и исходя из функционального назначения помещений.

В здании обновят систему безопасности и звуковую сигнализацию.