Почти 30 мобильных точек с напитками и выпечкой появятся в Москве

Право торговать чаем и выпечкой с 28 тележек на центральных площадях, бульварах и улицах Москвы получат победители электронных аукционов, сообщает Агентство "Москва".
Как рассказал глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев, осенью и зимой в тележках можно купить выпечку и горячие напитки, в весенне-летний период – мороженое.
По итогам конкурса, организованного ведомством, торговые тележки появятся на Новом Арбате, Сретенке, Никольской улице, Волхонке, на улицах Советской Армии, Большая Лубянка, Сущевский Вал, на Чистопрудном бульваре и Никитских воротах, а также Краснопресненской набережной.
Начальная цена права торговли зависит от локации – от 9,7 тысячи рублей за место на улице Сущевский Вал до 11,5 тысячи рублей за тележку на Никольской. Договоры заключат на пять лет.
С 31 декабря по 2 января в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской улице продали почти 73 тысячи порций чая и кофе. Лидерами продаж среди съестного стали пироги, кулебяки, круассаны и булочки, которые купили почти 45 тысяч раз.
Также пользовались популярностью пироги с медом, яблоком и корицей, или уткой, или беконом и луком, курники с курицей и расстегаи с рыбой, круассан с лососем или с миндалем, дениш с вишней.
Второе место по числу продаж заняли сосиски в тесте и хот-доги (44,5 тысячи). На третьем месте – горячие блюда, первые и вторые (41 тысяча). Из меню супов можно было выбрать борщ с пампушкой и сметаной и ароматный куриный бульон. Выбор вторых горячих блюд объединил румяную курочку на гриле и рождественский окорок на деревенском хлебе, жаркое с фермерским цыпленком и котлету по-киевски, бефстроганов и микояновскую котлету
Также спросом пользовались бутерброды, сэндвичи и кесадильи (21 тысяча). Десертов было продано около 8 тысяч, салатов и закусок – 3 тысячи.
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