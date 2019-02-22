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10:44

Центры госуслуг и ЗАГСы в Москве не будут работать 23 февраля

город общество

10:44

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Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Столичные офисы "Мои документы" и ЗАГСы не будут работать 23 февраля, сообщает пресс-служба центров.

22 февраля в предпраздничную пятницу время работы центров госуслуг не изменится. С 24 февраля они продолжат работать без перерывов и выходных в обычном режиме с 8:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.

Структурные поздравления управления ЗАГС Москвы не будут работать 23, 24 и 25 февраля, а в пятницу 22 февраля будут открыты до 17:00. Структурные подразделения ГБУ МФЦ Москвы 22, 24 и 25 февраля доступны по графику центров госуслуг, они будут производить государственную регистрацию рождения, установления отцовства и смерти. 23 февраля у них выходной.

В преддверии праздника в центрах госуслуг "Мои документы" проходят тематические мероприятия. 22 февраля состоится несколько обучающих мастер-классов. В центре госуслуг районов Нижегородский и Лефортово специалисты научат маленьких посетителей делать тематические сувениры своими руками.

Сотрудники центра "Мои Документы" в Сокольниках проведут мастер-класс "Открытка своими руками" и научат различным техникам их изготовления. В центре госуслуг района Внуково на мастер-классе "Живые открытки" желающие смогут освоить мастерство изготовления 3D-открыток.

23 февраля также изменится график работы Московской канатной дороги. Станции "Воробьевы горы" и "Лужники" будут открыты с 12:00 до 17:00. С 17:00 до 19:00 канатная дорога станет работать без высадки на станции "Лужники" из-за праздничного салюта.

город общество

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