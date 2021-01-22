Оформление станции БКЛ "Давыдково" посвятят работникам МЧС

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Оформление будущей станции Большой кольцевой линии метро "Давыдково" планируют посвятить работникам МЧС. Об этом заявили представители Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора города Сергея Кузнецова.

"Станционный комплекс оформят в фирменных цветах, а на всем пути следования пассажиров с уровня земли до платформы станции разместят тематические художественные панно, часть из которых выполнена известным российским скульптором Салаватом Щербаковым", – цитирует Кузнецова пресс-служба.

Представители ведомства добавили, что станцию подземки "Давыдково" БКЛ строят между "Аминьевским шоссе" и "Кунцевской".

"Участок застройки находится в районе Очаково-Матвеевское, вдоль Аминьевского шоссе и перпендикулярно к улице Инициативной", – уточнили в Москомархитектуре. Рядом находится база МЧС. Известно, что уже согласован проект новой станции метро.

"В качестве цветового кода станции выбрано сочетание белого, оранжевого, серого и синего оттенков. Это неслучайно, ведь именно эти цвета мы встречаем в эмблеме МЧС", – пояснил Сергей Кузнецов.

Ожидается, что художественные работы разместят на всем пути следования пассажиров.

Ранее сообщалось, что две станции метро откроют в Москве после реконструкции в 2021 году. Также будет завершена реконструкция вестибюля станции "Новослободская".