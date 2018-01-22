Гусли и хоккейные клюшки изготовят из главной новогодней ели страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рамки для благодарностей, хоккейные клюшки и гусли изготовят из древесины главной новогодней ели страны, рассказала пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова.

Она напомнила, что 2018-й станет Годом волонтерского движения, поэтому рамки и памятные знаки из ели вручат лучшим волонтерским командам за участие в социально-значимых проектах. Для народных музыкальных коллективов сделают гусли. Крылова рассказала, что традиционно он изготавливался преимущественно из древесины ели. Эту традицию решили возродить.

А из оставшейся древесины сделают хоккейные клюшки. По словам пресс-секретаря, об этом просили ребята – победители детских хоккейных турниров – на Кремлевской елке. Клюшки достанутся лучшим детским хоккейным командам страны, сообщает Агентство "Москва".

Елку полностью демонтируют в ночь с 23 на 24 января. По традиции елка стоит на Соборной площади до Крещения. С 22 января ее начнут демонтировать: уберут игрушки и гирлянды. Демонтаж остальных новогодних елей завершился 19 января. 266 разобранных конструкций должны перевезти на склады, где они будут храниться до следующего праздника.