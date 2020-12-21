Москва онлайн покажет каскадерскую новогоднюю елку

Фото: предоставлено пресс-службой "Парка киноприключений"

6 января не пропустите трансляцию каскадерской новогодней елки.

Согласно сюжету, предводитель космических пиратов Карр Аббас направил свой воинственный крейсер в сторону Земли с целью уничтожить ее обитателей. Кто спасет голубую планету от гибели? Конечно же, добрый волшебник Дед Мороз.

В ходе представления вы увидите космические сражения, погони на машинах и полеты на драконах, выполненные профессиональными каскадерами.

Смотрите трансляцию 6 января в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.