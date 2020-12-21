Москва 24: Алексей Емельянов расскажет об археологических находках 2020 года

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

22 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Итоги археологического сезона 2020 года".

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и позднее начало археологического сезона, археологам удалось найти артефакты, о которых на пресс-конференции расскажет руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Смотрите трансляцию 22 декабря в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.