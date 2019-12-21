Кожуховский мост для автомобилистов могут открыть до конца года

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Стали известны сроки запуска автомобильного движения по Кожуховскому мосту. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

По его словам, мост планируется открыть до конца года.

"Все сторительные работы на Кожуховском мосту завершены. Надеюсь, до нового года мы откроем движение. Будем стремиться доделать все документы, благоустроить территорию и инженерные коммуникации", – сообщил он.

Длина моста составит 680 метров. Он явится частью новой магистрали, которая в частности сделает доступным подъезд к парку развлечений "Остров мечты".

Ранее сообщалось, что 18 мостов построят в Москве до 2023 года. Три из них уже возводят, девять находятся на стадии проектирования.