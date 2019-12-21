Почти 40 рейсов задерживают и отменяют в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице происходят задержки и отмены вылетов самолетов из главных аэропортов. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

Отмечается, что изменения затронули порядка 40 самолетов.

Так, во Внуково перенесено время вылета для 10 рейсов, еще один рейс отменен. В Домодедово задерживают 11 лайнеров, еще 4 не поднимутся в небо совсем.

Кроме того, в Шереметьево сообщают о задержках 11 вылетов.

Причины изменений в расписании остаются неизвестными.

Ранее сообщалось о задержке около 90 рейсов в Москве. Подобные ситуации складываются в столичных воздушных гаванях периодически. Накануне обстановку осложнил установившийся над столицей туман.