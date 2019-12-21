Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

13:42

Почти 40 рейсов задерживают и отменяют в Москве

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице происходят задержки и отмены вылетов самолетов из главных аэропортов. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

Отмечается, что изменения затронули порядка 40 самолетов.

Так, во Внуково перенесено время вылета для 10 рейсов, еще один рейс отменен. В Домодедово задерживают 11 лайнеров, еще 4 не поднимутся в небо совсем.

Кроме того, в Шереметьево сообщают о задержках 11 вылетов.

Причины изменений в расписании остаются неизвестными.

Ранее сообщалось о задержке около 90 рейсов в Москве. Подобные ситуации складываются в столичных воздушных гаванях периодически. Накануне обстановку осложнил установившийся над столицей туман.

Десятки рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика