Новый свет: около 50 тысяч фонарей заменят в Москве в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные власти собираются заменить около 50 тысяч уличных фонарей в 2019 году, рассказал глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев. Об этом сообщает ТАСС.

С 2016 года в городе устанавливают только современные энергоэффективные светодиодные фонари с теплым белым светом, пояснил руководитель департамента. Уличные фонари меняют ежегодно. По словам Гасангаджиева, столицу освещают около 450 тысяч фонарей, находящихся в эксплуатации Объединенной энергетической компании.

Новые фонари устанавливают при благоустройстве дворов, площадей, парков. Всего в Москве за 2018 благоустроили 3200 городских объектов. В столице улучшают дороги и тропинки, создают велодорожки, обустраивают спортивные и детские площадки, территории для выгула собак. Помимо фонарей, устанавливают малые архитектурные формы, а также высаживают деревья и клумбы, оформляют газоны.