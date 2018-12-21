Деды Морозы разных народов соберутся на новогодние гулянья на Воробьевых горах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Деды Морозы разных народов соберутся на Московском детском фестивале национальных культур "Мой дом – Москва" 22 декабря на Воробьевых горах.

Зимние волшебники из Монголии, Белоруссии, Якутии, Удмуртии, Татарстана и Ямала расскажут о национальных особенностях празднования Нового года и традиционных праздничных блюдах. Глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков пояснил, что дети станут не только зрителями, но и участниками фестиваля.

"Благодаря этому мероприятию юные москвичи многое узнают, непосредственно соприкоснутся с нашим национальным богатством – культурным наследием народов России. При этом дети – не только зрители, но и активные участники каждого события фестиваля. Наша работа нацелена на то, чтобы с каждым годом интерес к мероприятию возрастал, и все больше юных зрителей проникались гордостью за наш город и страну, искренним уважением и интересом друг к другу", – подчеркнул он.

Все желающие смогут посетить мастер-классы по аквагриму, росписи пряников, изготовлению новогодних игрушек и венецианских масок. А любителям спортивного отдыха предлагают поучаствовать в прыжках с места, перетягивании каната, боулинге матрешками и метании валенка.

Гостям также дадут покататься на оленьих и собачьих упряжках. Весь день на мероприятии будет работать полевая кухня.

Директор школы № 141 Виталий Худошин считает, что фестиваль поможет строить отношения с любыми людьми вне зависимости от их принадлежности к тому или иному народу.

"В нашей школе учатся ребята разных национальностей и многие из них принимают активное участие в фестивале национальных культур, – рассказал он. – Создание благоприятной среды для каждого учащегося – это важная задача образовательной организации. Для успешной интеграции детей в новую социальную среду мы используем адаптированные учебные программы, в которых учитываются особенности школьников, связанные с их культурной и этнической принадлежностью. Также особое внимание уделяется формированию толерантного сознания в среде сверстников".

Открытие фестиваля состоится в 9:30 у Московского Дворца пионеров на Воробьевых горах. В 15:00 стартует концерт, а завершится праздник световым шоу и пневмофейерверком.

Третий сезон Московского детского фестиваля национальных культур "Мой дом – Москва" начался в сентябре 2018 года. Торжественное завершение запланировано на июнь 2019 года.

Москвичи за это время познакомились с русской, корейской, армянской, грузинской, татарской, греческой, азербайджанской, бурятской, арабской, калмыкской и другими культурами. Гостями и участниками фестиваля стали более 20 тысяч человек и свыше 40 национальных общественных объединений.