Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:47

Деды Морозы разных народов соберутся на новогодние гулянья на Воробьевых горах

город культура Новый год

15:47

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Деды Морозы разных народов соберутся на Московском детском фестивале национальных культур "Мой дом – Москва" 22 декабря на Воробьевых горах.

Зимние волшебники из Монголии, Белоруссии, Якутии, Удмуртии, Татарстана и Ямала расскажут о национальных особенностях празднования Нового года и традиционных праздничных блюдах. Глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков пояснил, что дети станут не только зрителями, но и участниками фестиваля.

"Благодаря этому мероприятию юные москвичи многое узнают, непосредственно соприкоснутся с нашим национальным богатством – культурным наследием народов России. При этом дети – не только зрители, но и активные участники каждого события фестиваля. Наша работа нацелена на то, чтобы с каждым годом интерес к мероприятию возрастал, и все больше юных зрителей проникались гордостью за наш город и страну, искренним уважением и интересом друг к другу", – подчеркнул он.

Все желающие смогут посетить мастер-классы по аквагриму, росписи пряников, изготовлению новогодних игрушек и венецианских масок. А любителям спортивного отдыха предлагают поучаствовать в прыжках с места, перетягивании каната, боулинге матрешками и метании валенка.

Гостям также дадут покататься на оленьих и собачьих упряжках. Весь день на мероприятии будет работать полевая кухня.

Директор школы № 141 Виталий Худошин считает, что фестиваль поможет строить отношения с любыми людьми вне зависимости от их принадлежности к тому или иному народу.

"В нашей школе учатся ребята разных национальностей и многие из них принимают активное участие в фестивале национальных культур, – рассказал он. – Создание благоприятной среды для каждого учащегося – это важная задача образовательной организации. Для успешной интеграции детей в новую социальную среду мы используем адаптированные учебные программы, в которых учитываются особенности школьников, связанные с их культурной и этнической принадлежностью. Также особое внимание уделяется формированию толерантного сознания в среде сверстников".

Открытие фестиваля состоится в 9:30 у Московского Дворца пионеров на Воробьевых горах. В 15:00 стартует концерт, а завершится праздник световым шоу и пневмофейерверком.

Третий сезон Московского детского фестиваля национальных культур "Мой дом – Москва" начался в сентябре 2018 года. Торжественное завершение запланировано на июнь 2019 года.

Москвичи за это время познакомились с русской, корейской, армянской, грузинской, татарской, греческой, азербайджанской, бурятской, арабской, калмыкской и другими культурами. Гостями и участниками фестиваля стали более 20 тысяч человек и свыше 40 национальных общественных объединений.

город культура Новый год

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика