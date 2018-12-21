Право собственности на объекты по России можно зарегистрировать во Дворце госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 18 декабря 2018 года во Дворце госуслуг на ВДНХ москвичи могут регистрировать право собственности на объекты недвижимости, находящиеся за пределами столицы.

Раньше в офисах была доступна регистрация права собственности только на объекты недвижимости в Москве. Сейчас, чтобы получить услугу "Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав", нужно записаться на mos.ru, прийти к выбранному времени во Дворец госуслуг и взять талон электронной очереди. Оплатить госпошлину можно прямо во время получения услуги безналичным способом.

Инфографика: Портал Москва 24

Дворец госуслуг открылся в историческом павильоне № 71 ВДНХ по соседству с фонтаном "Дружба народов". В офисе можно получить свыше 180 госуслуг, он работает с 10:00 до 22:00. Там работают 67 сотрудников, для обслуживания открыли 20 окон. В центре есть кафе с зоной обмена книгами, двухэтажный детский уголок с кинотеатром и комната матери и ребенка.