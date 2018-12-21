В пяти домах на севере Москвы началось расселение по программе реновации. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики.
"Жители еще пяти домов на севере столицы получили смотровые ордера по программе реновации. Они находятся по адресам: улица Селигерская, дом № 32, Коровинское шоссе дом № 6 и № 2/38, Дмитровское шоссе дом № 89 корпуса 3 и 4", – передает департамент слова своего руководителя Сергея Левкина.
Сейчас в Бескудниковском районе в процессе расселения находятся девять домов всего на 1037 квартир. Ранее смотровые ордера получили жители пятиэтажных домов № 52 и 54 на Бескудниковком бульваре и пятиэтажек № 89/1 и № 89/2 на Дмитровском шоссе. Также на бульваре и шоссе под заселение переданы пять стартовых домов.
Всего в Бескудниковском районе в программу реновации включено 37 домов, утверждено 15 стартовых площадок. Во всем Северном административном округе насчитывается 514 домов и подобраны 45 стартовых площадок.
Накануне градостроительно-земельная комиссия предварительно одобрила проект планировки территории квартала 79 в районе Хорошево-Мневники. До конца 2018 года в Москве успеют начать строительство еще 76 домов по программе реновации. С 1 октября началось возведение 30 жилых домов почти на 5000 квартир. Общая площадь нового жилья – 285 тысяч квадратных метров.
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