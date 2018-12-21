Стеклянные фасады украсят центр самбо и бокса в "Лужниках"

Стекло и бетон используют для оформления фасадов будущего здания Центра самбо и бокса, которое появится на территории спорткомплекса "Лужники". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева.
По его словам, проект будет готов к январю. А завершить строительство объекта собираются в 2020 году. "Красивое здание, фасады из стекла и бетона, будет много стекла. Если не ошибаюсь, четыре этажа будет", – рассказал Елисеев.
Ранее сообщалось, что в "Лужниках" сформируют спортивный кластер. Помимо центра самбо и бокса, там построят детский клуб, специализированную школу, национальный музей самбо и офисы международных федераций.
В адресной инвестиционной программе также предусмотрено развитие спортивного комплекса "Воробьевы горы".
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