Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:03

Стеклянные фасады украсят центр самбо и бокса в "Лужниках"

город строительство

13:03

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стекло и бетон используют для оформления фасадов будущего здания Центра самбо и бокса, которое появится на территории спорткомплекса "Лужники". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева.

По его словам, проект будет готов к январю. А завершить строительство объекта собираются в 2020 году. "Красивое здание, фасады из стекла и бетона, будет много стекла. Если не ошибаюсь, четыре этажа будет", – рассказал Елисеев.

Ранее сообщалось, что в "Лужниках" сформируют спортивный кластер. Помимо центра самбо и бокса, там построят детский клуб, специализированную школу, национальный музей самбо и офисы международных федераций.

В адресной инвестиционной программе также предусмотрено развитие спортивного комплекса "Воробьевы горы".

город строительство

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика