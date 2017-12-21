Реконструкцию АЗС на улице Архитектора Власова отменили

21 декабря, 14:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Власти Москвы решили отменить реконструкцию автозаправки на улице Архитектора Власова.
"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 21 декабря 2017 года согласилась с прекращением реализации инвестиционного проекта по реконструкции автомобильной заправочной станции (АЗС) по адресу: улица Архитектора Власова, владение 2В, строение 1 (ЮЗАО)", – говорится в сообщении Москомстройинвеста, передает Агентство "Москва".
Согласно градостроительному плану земельного участка, на рассматриваемом участке площадью 0,4 гектара предполагалась реконструкция АЗС. Общая площадь объекта не должна была превышать 1 тысячу квадратных метров.
Ранее стало известно, что на месте старейшей кремлевской АЗС на Волхонке построят концертный зал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Возведение концертного зала может начаться в 2019 году, на этот же год запланирован демонтаж бензоколонки. Ее предполагают перенести на Кремлевскую набережную.
Ранее старейшую заправку планировалось включить в проект музейного городка, который протянется от метро "Кропоткинская" до Боровицкой площади.
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