Реконструкцию АЗС на улице Архитектора Власова отменили

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Москвы решили отменить реконструкцию автозаправки на улице Архитектора Власова.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 21 декабря 2017 года согласилась с прекращением реализации инвестиционного проекта по реконструкции автомобильной заправочной станции (АЗС) по адресу: улица Архитектора Власова, владение 2В, строение 1 (ЮЗАО)", – говорится в сообщении Москомстройинвеста, передает Агентство "Москва".

Согласно градостроительному плану земельного участка, на рассматриваемом участке площадью 0,4 гектара предполагалась реконструкция АЗС. Общая площадь объекта не должна была превышать 1 тысячу квадратных метров.

Ранее стало известно, что на месте старейшей кремлевской АЗС на Волхонке построят концертный зал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Возведение концертного зала может начаться в 2019 году, на этот же год запланирован демонтаж бензоколонки. Ее предполагают перенести на Кремлевскую набережную.

Ранее старейшую заправку планировалось включить в проект музейного городка, который протянется от метро "Кропоткинская" до Боровицкой площади.