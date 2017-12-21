Новогодние фейерверки запустят с 36 площадок столицы

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Новогодние фейерверки запустят с 36 городских площадок. 1 января световые шоу можно будет увидеть во всех 12 столичных округах.

Первые светящиеся фигуры, разноцветные букеты и пальмы появятся в небе над столицей в парке Победы на Поклонной горе и на Москворецкой улице ровно в полночь 1 января, праздничные салюты с других площадок отгремят в час ночи, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В центре Москвы салют украсит небо над Парком Горького, у Москворецкого моста и в саду "Эрмитаж". Всего в ЦАО подготовлено семь специальных площадок. На северо-востоке столицы планируется запускать пиротехнику с пяти площадок. Жители ТиНАО понаблюдают за праздничным салютом в двух местах, а для жителей Зеленограда фейерверки запустят на Озерной аллее.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовали рейды по выявлению контрафактной пиротехники. Всего планируется проверить более 100 магазинов. Особое внимание обращают на условия хранения ракетниц, петард и бенгальских огней, а также – на нарушение правил их продажи.

На фейерверках должен быть указан номер ГОСТа и приложена инструкция пользования на русском языке. Покупать пиротехнику разрешено гражданам, достигшим 16-ти лет.