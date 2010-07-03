Общественную зону и яблоневый сад благоустроят в Очаково-Матвеевском

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В районе Очаково-Матвеевское к 2023 году появится новая масштабная общественная зона. Там благоустроят яблоневый сад и обустроят места отдыха, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Москомстройинвест.

Новая зона появится на пересечении Аминьевского шоссе с железнодорожными путями Киевского направления МЖД. Ее создадут на деньги инвестора в рамках строительства ЖК "Вестердам".

В яблоневом саду площадью 4 гектара появятся пешеходные дорожки и места отдыха, будут высажены новые деревья.

На закрытой территории ЖК появится центральный бульвар и два двора – "Западный" и "Восточный". Бульвар сделают пешеходным, а дворы камерными. Их озеленят в определенной стилистике.

Индивидуальность центрального бульвара подчеркнут растения из "белого сада". "Западный" двор оформят в цветовой палитре "золотого сада", а "Восточный" – "красного".

Жилой комплекс будет состоять их четырех корпусов общей площадью около 175 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что у станции метро "Юго-Восточная" планируют обустроить велодорожки. Работы включают строительство внутриквартального проезда и парковки, а также реконструкцию инженерно-технических коммуникаций.