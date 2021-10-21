Парки и детские площадки в Москве не будут закрывать в нерабочие дни

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Московские парки и детские площадки не будут закрывать на период нерабочих дней, рассказал ТАСС глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Уличные рекреации, такие как спортивные и детские игровые площадки, парки и скверы, будут открыты для посещения на длинных каникулах. Но мы настоятельно просим жителей соблюдать меры предосторожности, избегать скопления людей. Особенно важно это сегодня для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями", – сказал он.

Немерюк призвал родителей и детей соблюдать эпидемиологические меры, находясь на игровых площадках, где высок уровень распространения коронавируса.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Также горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Кафе и рестораны будут работать только навынос.

