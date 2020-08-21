Онкологические учреждения столицы планируют подключить к ЕМИАС к концу года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Стационары скорой помощи и онкологические учреждения столицы планируют подключить к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) к концу текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Депздрава.

Как отмечается, на сегодняшний день в 31 стационаре столицы ведется внедрение системы ЕМИАС, а в дальнейшем ее планируют внедрить во все стационары города.

"В первую очередь ЕМИАС внедряется в скоропомощных стационарах и онкологических – планируется, что эти учреждения будут оснащены системой к концу 2020 года", – говорится в сообщении Депздрава.

Как отмечается, ЕМИАС уже внедрена во всех поликлиниках Москвы, включая те, где сейчас проводится ремонт.

В Депздраве отметили, что основной площадкой для внедрения новых медицинских технологий является НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Среди детских больниц таким базовым объектом является Морозовская детская больница.

Через эту систему врачи имеют доступ к медицинским данным, в том числе к информации о выписанных рецептах. Медики заносят в ЕМИАС информацию о состоянии здоровья пациента, которая отображается в электронной медицинской карте (ЭМК). История терапии доступна не только лечащему участковому врачу, но и врачам-специалистам.

"Важную роль сыграл ЕМИАС и в работе ковидного стационара – система позволила исключить бумажный документооборот, тем самым обеспечив безопасный и своевременный обмен информацией между лечащими врачами и диагностами", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что все родильные дома столицы до конца 2020 года планируют подключить к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Сразу после выписки информация о лечении будет поступать в женскую консультацию, в поликлинику по месту наблюдения ребенка.

Запущенная в 2011 году ЕМИАС объединяет работу более чем 600 организаций системы здравоохранения Москвы. Вся информация о работе городских поликлиник, которую агрегирует система, поступает в Ситуационный центр.

Система позволяет обмениваться врачам результатами исследований в электронном виде. ЕМИАС дает возможность урегулировать работу медицинских учреждений: уменьшить очередность в поликлиники и время сидения под дверью врача, обеспечить контроль за нагрузкой врачей, системой управления медицинской организацией и так далее.

