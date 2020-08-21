Более 110 коммерческих помещений могут арендовать предприниматели по льготной ставке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Представители малого и среднего бизнеса смогут арендовать по льготной ставке 113 нежилых помещений, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, большинство нежилых помещений по сниженной ставке сдаются на юге города. Там можно арендовать 26 объектов, по 16 объектов доступно для аренды на севере и востоке столицы, еще 13 лотов сдаются на юго-востоке города. По девять лотов можно снять на юго-западе столицы и в Зеленограде, на западе выставлено 10 лотов, на северо-западе доступно для аренды семь помещений, на северо-востоке – четыре, а в центре – три.
По словам Ефимова, программа позволяет столичным предпринимателям создавать и развивать свой бизнес на прозрачных и выгодных условиях.
"Эта программа в столице работает почти три года, по ней бизнес может арендовать городскую недвижимость на срок до 10 лет по цене от одной тысячи рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4 750 рублей за объекты на первых этажах и выше", – подчеркнул заммэра.
Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что с начала года на льготных условиях для МСП было реализовано 340 объектов.
"Конкуренция на торгах по льготной аренде составляет в этом году порядка семи участников на лот", – сказал он.
Ранее Ефимов рассказал, что в первом полугодии 2020 года количество заключенных договоров купли-продажи городской нежилой недвижимости составило 405. Этот показатель, по его словам, в два раза выше прошлогоднего.
Отмечается, что суммарная площадь объектов составила около 45 тысяч квадратных метров, а сумма сделок достигла 2,7 миллиарда рублей. Больше всего помещений – 32 – было приобретено на юге Москвы.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отмечал, что спрос инвесторов на столичную недвижимость вырос в том числе благодаря увеличению объема предлагаемой инвесторам коммерческой недвижимости.
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