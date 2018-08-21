Многоквартирный дом 1917 года отремонтируют на Чистопрудном бульваре

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Многоквартирный дом 1917 года отремонтируют в центре столицы. Проект капитального ремонта согласовала Москомэкспертиза.

По словам председателя ведомства Валерия Леонова, в скором времени на Чистопрудном бульваре отремонтируют дом, построенный в 1917 году по индивидуальному проекту. Как уточнили Агентству "Москва" в пресс-службе, речь идет о доме № 13, строении 2 на Чистопрудном бульваре.

Работы по капремонту кирпичного здания включают замену покрытия кровли, создание вентиляционных шахт, строительство лестницы и восстановление фасада. Кроме того, специалисты отремонтируют стен, полы и потолки лестничной клетки, лифтового и приквартирных холлов, также площадок между этажами.

Наряду с этим, проект предусматривает замену оконных и дверных блоков на лестничной клетке. В подъездах также появятся новые почтовые ящики и информационные доски.