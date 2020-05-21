Онлайн-фестиваль профориентации пройдет в столице 23 мая

09:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Онлайн-фестиваль "PROвыбор. PROдиалог. PROпрофессии" состоится в столице 23 мая. Мероприятие начнется в 11:00, говорится на портале мэра и правительства.
"На мероприятии расскажут о профориентации, стимулировании интереса школьников к высокотехнологичным областям, а также о востребованных направлениях", – говорится в сообщении.
Уточняется, что фестиваль организует центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ в рамках проекта "Профориентационный марафон".
"Мы приглашаем школьников, их родителей и педагогов из Москвы и других регионов на профориентационный онлайн-фестиваль. Для участников подготовили 18 вебинаров, которые делятся на три тематических блока. Цель каждого из них – помочь подросткам выбрать интересную и перспективную профессию", – приводятся в сообщении слова заммэра Натальи Сергуниной.
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что современным учащимся непросто выбрать будущую профессию при стремительном развитии технологий.
"В рамках фестиваля методисты и психологи помогут ребятам разобраться в профессиях будущего, расскажут, где и как пройти пробы и какие интересные задачи в высокотехнологичных областях можно решать уже в школе", – приводятся в сообщении слова Фурсина.
Участие в фестивале бесплатное, но нужна регистрация.
Ранее Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" провел профориентационный онлайн-марафон. В его рамках участникам рассказали о подходах к выбору профессии, перспективных специальностях и тенденциях на рынке труда. Также пользователи узнали о базовых навыках, необходимых для построения успешной карьеры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: