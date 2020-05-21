Онлайн-фестиваль профориентации пройдет в столице 23 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Онлайн-фестиваль "PROвыбор. PROдиалог. PROпрофессии" состоится в столице 23 мая. Мероприятие начнется в 11:00, говорится на портале мэра и правительства.

"На мероприятии расскажут о профориентации, стимулировании интереса школьников к высокотехнологичным областям, а также о востребованных направлениях", – говорится в сообщении.

Уточняется, что фестиваль организует центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ в рамках проекта "Профориентационный марафон".

"Мы приглашаем школьников, их родителей и педагогов из Москвы и других регионов на профориентационный онлайн-фестиваль. Для участников подготовили 18 вебинаров, которые делятся на три тематических блока. Цель каждого из них – помочь подросткам выбрать интересную и перспективную профессию", – приводятся в сообщении слова заммэра Натальи Сергуниной.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что современным учащимся непросто выбрать будущую профессию при стремительном развитии технологий.

"В рамках фестиваля методисты и психологи помогут ребятам разобраться в профессиях будущего, расскажут, где и как пройти пробы и какие интересные задачи в высокотехнологичных областях можно решать уже в школе", – приводятся в сообщении слова Фурсина.

Участие в фестивале бесплатное, но нужна регистрация.

Ранее Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" провел профориентационный онлайн-марафон. В его рамках участникам рассказали о подходах к выбору профессии, перспективных специальностях и тенденциях на рынке труда. Также пользователи узнали о базовых навыках, необходимых для построения успешной карьеры.