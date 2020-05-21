Авиакомпания передала 12 тысяч масок сотрудникам Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания Vietnam Airlines передала 12 тысяч медицинских масок для сотрудников Шереметьево.

Груз из Ханоя со средствами индивидуальной защиты был передан в качестве дружеской поддержки.

Представитель компании выразил надежду на скорое возобновление рейсов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В Шереметьево поблагодарили партнеров и напомнили о реализации мер по профилактике коронавируса.

Малазийская авиакомпания Air Asia ранее представила "антикоронавирусную" форму для стюардесс.