Авиакомпания передала 12 тысяч масок сотрудникам Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авиакомпания Vietnam Airlines передала 12 тысяч медицинских масок для сотрудников Шереметьево.
Груз из Ханоя со средствами индивидуальной защиты был передан в качестве дружеской поддержки.
Представитель компании выразил надежду на скорое возобновление рейсов, сообщили в пресс-службе аэропорта.
В Шереметьево поблагодарили партнеров и напомнили о реализации мер по профилактике коронавируса.
Малазийская авиакомпания Air Asia ранее представила "антикоронавирусную" форму для стюардесс.
Малазийская авиакомпания представила "антикоронавирусную" форму для стюардесс