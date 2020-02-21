Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Входы и выходы станций метро у "ВТБ Арены" могут ограничить вечером в пятницу, 21 февраля, из-за вручения музыкальной премии, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Речь идет о станциях метро "Динамо" и "Петровский парк". В пресс-службе подземки уточнили, что ситуативные ограничения могут ввести по требованию полиции.

Пассажиров попросили быть внимательными и покупать билеты на обратную поездку заранее – это позволит сэкономить время в пути.

Начало вручения премии "Новое Радио Awards" – в 20:00.

По требованию полиции на станциях #мосметро, прилегающих к «ВТБ Арене», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными. — Московское метро (@MetroOperativno) February 21, 2020



Ранее столичных автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах в праздничные дни, оставлять машины только в разрешенных местах, соблюдая правила парковки.

В ближайшие выходные будет проводиться множество мероприятий ко Дню защитника Отечества, в связи с чем на некоторых участках дорог могут действовать временные ограничения.

23 и 24 февраля парковка в Москве будет бесплатной. Парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме.