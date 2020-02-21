Элитный раунд юношеского ЧЕ-2020 состоится в Москве

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Элитный раунд чемпионата Европы среди команд 2003 года рождения состоится в Москве, сообщает РИА Новости.

Большая часть встреч состоится на стадионе "Сапсан Арена", который является частью комплекса "РЖД Арена". Один матч проведут на стадионе "Октябрь", который используется для учебно-тренировочных занятий футбольной школы ЦСКА.

В турнире примет участие и юношеская сборная России. Ей предстоят встречи с командами Финляндии, Дании и Сербии.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас оставил комментарий под постом, который включал в себя картинку, на которой были отмечены достижения российских футболистов в составе испанского клуба. Тебас написал по-русски: "Футбольные легенды".

Также стало известно, что 26 февраля заработает официальная платформа перепродажи билетов на Евро-2020. До этого появилась информация, что значительная часть билетов турнира досталась спекулянтам.