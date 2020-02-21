Автомобилистов призвали к внимательности на дорогах в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичных автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах в праздничные дни. Также водителей попросили оставлять машины только в разрешенных местах, соблюдая правила парковки.

"Московский паркинг" просит водителей быть внимательными на дорогах и оставлять автомобили только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помех другим участникам дорожного движения, а также избежать возникновения аварийно-опасных ситуаций", – сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Там напомнили, что в ближайшие выходные будет проводиться множество мероприятий ко Дню защитника Отечества, в связи с чем на некоторых участках дорог могут действовать временные ограничения.

Отмечается, что 23 и 24 февраля парковка в Москве будет бесплатной. Парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме.

Ранее в ЦОДД призвали водителей пользоваться общественным транспортом взамен личных авто из-за высокой вероятности образования предпраздничных заторов. Сообщалось, что 20 и 21 февраля загруженность дорог может дойти до отметки восемь баллов.