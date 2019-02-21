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На участке Бесединского путепровода перекроют движение транспорта с 10 марта по 30 августа. Там пройдут работы по строительству развязки на пересечении МКАД и Бесединского шоссе, сообщает Агентство "Москва".

Движение перекроют на участке от АЗС "Экотек" до кольцевого перекрестка на Бесединском шоссе. Также вводятся ограничения в районе пересечения МКАД и Бесединского шоссе – там с 20 февраля по 20 августа будут недоступны одна или две полосы.

На участках МКАД в районе пересечения с Бесединским шоссе будут вводить перекрытия движения транспорта 20-минутными периодами.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на участке Отрадной улицы в районе дома № 8. Ограничения будут действовать в период с 20 февраля по 30 марта.