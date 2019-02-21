Музей истории военной комендатуры открылся в столице

В Басманном районе столицы открылся Музей истории военной комендатуры Москвы. Выставочное пространство залов музея охватывает период XX – начала XXI веков, передает Агентство "Москва".
На церемонии открытия музея заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов поздравил присутствующих и отметил, что обретен обновленный музей, являющийся легендой московской военной комендатуры.
"Московская военная комендатура росла, крепла и становилась на ноги вместе со всей страной", – отметил Картаполов.
В первом зале посетители познакомятся с основными вехами существования военной комендатуры с момента ее создания – 23 июля 1918 года.
Второй зал посвятили Великой Отечественной войне, а в экспозиции третьего зала отражена деятельность военной комендатуры на современном этапе.
Музей создан Российским военно-историческим обществом по распоряжению министра культуры РФ, председателя РВИО Владимира Мединского.
Экспозиция музея последовательно повествует о важных событиях истории.
Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина пригласила москвичей на биеннале "Мода и стиль в фотографии", которая открылась в ЦВЗ "Манеж". По ее словам, программа биеннале включает четыре десятка выставок. На них представят работы выдающихся мастеров мировой и российской фотографии.
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