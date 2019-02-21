Музей истории военной комендатуры открылся в столице

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В Басманном районе столицы открылся Музей истории военной комендатуры Москвы. Выставочное пространство залов музея охватывает период XX – начала XXI веков, передает Агентство "Москва".

На церемонии открытия музея заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов поздравил присутствующих и отметил, что обретен обновленный музей, являющийся легендой московской военной комендатуры.

"Московская военная комендатура росла, крепла и становилась на ноги вместе со всей страной", – отметил Картаполов.

В первом зале посетители познакомятся с основными вехами существования военной комендатуры с момента ее создания – 23 июля 1918 года.

Второй зал посвятили Великой Отечественной войне, а в экспозиции третьего зала отражена деятельность военной комендатуры на современном этапе.

Музей создан Российским военно-историческим обществом по распоряжению министра культуры РФ, председателя РВИО Владимира Мединского.

Экспозиция музея последовательно повествует о важных событиях истории.

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