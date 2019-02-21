Для французского лицея имени Дюма построят новый корпус

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Корпус для французского лицея имени Александра Дюма построят в стиле модернизм. Его дизайн-проект утвердили в Москомархитектуре, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На создание проекта авторов вдохновили работы выдающегося французского архитектора Ле Корбюзье. Трехэтажное здание общей площадью около двух тысяч квадратных метров возведут на ножках – металлических опорах. Впервые приподнимать здания над землей как раз предложил француз. Он считал, что дома на ножках позволяют расширить пешеходное пространство.

Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, именно эта концепция и легла в основу проекта нового корпуса лицея. Само здание будет иметь правильную прямоугольную форму. Его фасады отделают камнем и стеклом.

Первый этаж полностью отведут под стеклянную галерею, из которой будет открываться вид на благоустроенную территорию лицея со спортивной площадкой, велопарковкой, лавочками для отдыха, деревьями, кустарниками и цветочными клумбами. Второй и третий этажи займут спортивные и гимнастические залы, раздевалки и душевые.

Новый корпус расположится в Красносельском районе. Основной корпус располагается в здании бывшей французской школы, построенном в конце ХIХ века в Милютинском переулке. В 1997 году город передал его посольству Франции в долгосрочную аренду.

Лицей имени Александра Дюма работает в Москве с 2005 года. В нем учатся более тысячи детей от восьми до 17 лет, которым преподают на французском языке.

Ле Корбюзье (настоящее имя — Шарль-Эдуар Жаннере-Гри, 1887–1965) – всемирно известный французский архитектор швейцарского происхождения. Он много работал не только во Франции, но и за ее пределами: в Аргентине, Японии, Германии, Бельгии, Индии и Швейцарии.

По его проекту в 30-е годы ХХ века в Москве построили здание Центросоюза. Сейчас это здание Росстата.