В Конькове появится дом по реновации на 418 квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проектная документацию для постройки дома в столичном районе Коньково по программе реновации согласовали. Об этом заявили представители Москомэкспертизы.

Дом, рассчитанный на 418 квартир, будет находиться по адресу улица Введенского, владение 5.

"Запланировано возведение двух корпусов и благоустройство территории вокруг них: создание парковой и пешеходных зон, детских и спортивных площадок", – говорится в заявлении комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, площадь новостройки составит почти 45 тысяч квадратных метров. Дом будет состоять из двух корпусов переменной этажности с подземной автостоянкой.

Оба корпуса "Г"-образной формы будут состоять из трех секций с пристроенными одноэтажными частями. Планируется, что на первом этаже в жилой части зданий спроектируют вестибюльно-входные группы, лифтовые холлы, а также колясочные.

"Специально для реализации отделки комфорт-класса были утверждены сметные нормативы на дополнительные (улучшенные) строительные и отделочные материалы, применяемые при строительстве объектов, финансируемых из бюджета Москвы", – добавили в ведомстве.

Также благоустроят прилегающую к дому территорию. В результате появятся проезды, тротуары и пешеходные зоны, а также детские и спортивные площадки.

Ранее говорилось, что в Южном Медведкове до конца года по программе реновации введут дом на 186 квартир. Фасады дома сделают вентилируемыми, также их отделают керамическим гранитом с текстурой камня.