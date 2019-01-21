Парковка со шлагбаумом на улице Ивантеевская временно недоступна

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Плоскостная парковка со шлагбаумом, расположенная на улице Ивантеевская, временно недоступна из-за ремонтных работ, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Как уточняется, парковка находится по адресу: улица Ивантеевская, дом 24-32, участок 1 (около станции столичного метрополитена "Бульвар Рокоссовского").

В столице с 9 января увеличили в два раза штраф за неоплату парковки. Теперь за оставленную без оплаты машину придется заплатить 5 тысяч рублей. В ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП) отметили, что данное наказание является соразмерным правонарушению.