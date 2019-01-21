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13:44

Власти Москвы представят проекты цифровизации в области медицины

город медицина

13:44

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Фото: портал Москва 24

Новые проекты цифровизации в области медицины столицы представят в рамках форума социальных инноваций регионов. По словам заммэра города по вопросам социального развития Анастасии Раковой, речь идет, в том числе, о возможностях применения искусственного интеллекта, передает Агентство "Москва".

На заседании оргкомитета третьего форума социальных инноваций регионов Ракова отметила, что проекты заинтересуют как специалистов, так и обычных горожан.

"Мы хотим, чтобы программа форума вышла за границы ВДНХ. Мы готовы открыть двери наших социальных учреждений, чтобы показать гостям, участникам форума все это на практике", – добавила заммэра.

Третий Форум социальных инноваций регионов пройдет в столице с 20 по 21 июня текущего года. Его задачей станет продвижение инновационных решений для реализации национальных задач в соцсфере.

Ранее стало известно, что врачи Боткинской больницы смогут проводить до 130 трансплантаций органов в год. Старт направления сделает этот пока еще редкий вид помощи более доступным для жителей столицы.

город медицина

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