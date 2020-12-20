Деятельность 60 столичных компаний приостановили из-за нарушений в пандемию

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Из-за нарушений санитарных правил в пандемию приостановили деятельность 60 московских компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления ФССП по столице.

"За нарушения режима санитарных мер в период пандемии поступило 58 исполнительных документов об административном приостановлении деятельности. Завершилось исполнительное производство по 43 из них", – отметили в ведомстве.

За нарушения юридическим лицам грозит приостановление деятельности до 90 суток. Также столичные приставы получили 170 постановлений о взыскании штрафов.

Ранее стало известно, что бар "Барвиха Lounge" в Даниловском районе не юге столицы могут закрыть на 90 суток за несоблюдение антиковидных мер.

В баре находились около ста человек, гости курили кальян. По словам инспектора, за данные нарушения юрлицу грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. В случае обнаружения фактов причинения вреда здоровью людей юридическому лицу грозит штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.