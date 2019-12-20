Доходный дом Шамхарова будет отремонтирован

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Доходный дом М. З. Шамхарова на Чистопрудном бульваре ожидает капитальный ремонт. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что проектная документация уже согласована. Согласно ей, шестиэтажное здание, построенное в 1917 году, будет отремонтировано.

В частности, будут проведены комплекс фасадных работ и косметический ремонт внутренних помещений. Там ремонт коснется лестниц и ограждений. Помимо этого будет уложена керамогранитная плитка и установлены новые почтовые ящики.

Кроме того, будут обновлены инженерные коммуникации – заменят магистральные трубопроводы, стояки системы водоснабжения, канализационные трубы и отопительную систему.

Ранее сообщалось о том, что корпуса городской клинической онкологической больницы № 1 закроют на реконструкцию. Медицинская направленность учреждения будет при этом сохранена.