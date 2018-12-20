Автобусы с остановкой у цирка братьев Запашных будут ходить в праздники

В Москве с 21 декабря по 8 января запустят автобусный маршрут "Л" "Дворец спорта "Лужники" – Метро "Спортивная" с остановкой у цирка братьев Запашных. Маршрут организуют для зрителей новогодних представлений, говорится на сайте ГУП "Мосгортранс".
Посадка пассажиров у станции метро "Спортивная" будет осуществляться на территории спортивного комплекса "Лужники" напротив входного павильона.
Как отмечается, для удобства пассажирам рекомендуют пользоваться южным вестибюлем станции метро "Спортивная", а также станцией Московского центрального кольца "Лужники".
21 декабря автобус будет курсировать с 17:00 до 22:40; 22, 23 декабря – с 9:00 до 22:40; 27, 28 декабря – с 13:00 до 22:40; 29, 30 декабря – с 9:00 до 22:40; 31 декабря – с 9:00 до 19:40; 1 января – с 14:00 до 22:40; 2, 3 января – с 9:00 до 22:40; 4 января – с 10:00 до 22:40; 5, 6, 7 января – с 9:00 до 22:40; 8 января – с 9:00 до 19:40.
Ранее сообщалось, что в новогодние праздники изменится график работы электричек и "Ласточек". 29 декабря пригородные поезда на Московской железной дороге (МЖД) станут следовать по расписанию пятницы. С 30 декабря по 7 января они будут ходить по расписанию субботы, 8 января – по графику воскресенья. На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) с 30 декабря по 8 января обычные электрички и "Ласточки" на участке Москва–Тверь (Конаково) также будут курсировать по расписанию выходных дней.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.