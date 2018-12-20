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20 декабря, 17:53

Автобусы с остановкой у цирка братьев Запашных будут ходить в праздники

город Новый год

20 декабря, 17:53

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В Москве с 21 декабря по 8 января запустят автобусный маршрут "Л" "Дворец спорта "Лужники" – Метро "Спортивная" с остановкой у цирка братьев Запашных. Маршрут организуют для зрителей новогодних представлений, говорится на сайте ГУП "Мосгортранс".

Посадка пассажиров у станции метро "Спортивная" будет осуществляться на территории спортивного комплекса "Лужники" напротив входного павильона.

Как отмечается, для удобства пассажирам рекомендуют пользоваться южным вестибюлем станции метро "Спортивная", а также станцией Московского центрального кольца "Лужники".

21 декабря автобус будет курсировать с 17:00 до 22:40; 22, 23 декабря – с 9:00 до 22:40; 27, 28 декабря – с 13:00 до 22:40; 29, 30 декабря – с 9:00 до 22:40; 31 декабря – с 9:00 до 19:40; 1 января – с 14:00 до 22:40; 2, 3 января – с 9:00 до 22:40; 4 января – с 10:00 до 22:40; 5, 6, 7 января – с 9:00 до 22:40; 8 января – с 9:00 до 19:40.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники изменится график работы электричек и "Ласточек". 29 декабря пригородные поезда на Московской железной дороге (МЖД) станут следовать по расписанию пятницы. С 30 декабря по 7 января они будут ходить по расписанию субботы, 8 января – по графику воскресенья. На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) с 30 декабря по 8 января обычные электрички и "Ласточки" на участке Москва–Тверь (Конаково) также будут курсировать по расписанию выходных дней.

город Новый год

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