Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20 декабря, 15:56

"Активные граждане" выбрали программу новогодней ночи в парках Москвы

город парки праздники Новый год

20 декабря, 15:56

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Татьяна Уханова

"Активные граждане" выбрали программу празднования новогодней ночи в 19 столичных парках. В голосовании приняли участие более 188 тысяч москвичей, сообщает пресс-служба проекта.

Наибольшей популярностью у участников голосования пользовались Парк Горького (75,5 тысячи голосов), "Сокольники" (около 48 тысяч), Измайловский парк (более 27 тысяч голосов), а также парк "Кузьминки" (23,5 тысячи человек). При этом около 22,6% участников "Активного гражданина" предложили в новогоднюю ночь порадовать посетителей парков красочными фейерверками. Особенно часто этот вариант называли те, кто выбрал для голосования Парк Победы на Поклонной горе (24,68% голосов),

На втором месте оказалась идея провести в ночь на 1 января разнообразные конкурсы. За этот вариант проголосовали в среднем 19,05% участников, главным образом, те, кто хотел бы встретить Новый год в Таганском парке. В тройку лидеров также попали концерты современной музыки. Их выбрали 14,56% респондентов. В этом варианте были особенно заинтересованы завсегдатаи сада "Эрмитаж" (19,23% голосов).

Кроме того, 9,35% "активных граждан" проголосовали за диджей-сеты, а еще 9,08% поддержали идею провести мастер-классы по изготовлению новогодних подарков и украшений. Участники опроса также поделились собственными идеями о том, как встретить Новый год в парках. Например, организовать спортивные эстафеты, танцевальные конкурсы и подвижные игры для детей.

Ранее сообщалось, что парки Москвы подготовили программу на новогоднюю ночь. Праздничные гулянья стартуют в 22:00 31 декабря и продлятся до 03:00 1 января. В полночь покажут трансляцию новогоднего обращения президента РФ и мэра Москвы. Кроме того, в 01:00 в 20 парках запустят фейерверки. На 17 площадках также будут работать катки и фуд-корты. Гостям раздадут мандарины и бенгальские огни.

Читайте также

город парки праздники Новый год

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика