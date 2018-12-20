"Активные граждане" выбрали программу новогодней ночи в парках Москвы

Фото: портал Москва 24/Татьяна Уханова

"Активные граждане" выбрали программу празднования новогодней ночи в 19 столичных парках. В голосовании приняли участие более 188 тысяч москвичей, сообщает пресс-служба проекта.

Наибольшей популярностью у участников голосования пользовались Парк Горького (75,5 тысячи голосов), "Сокольники" (около 48 тысяч), Измайловский парк (более 27 тысяч голосов), а также парк "Кузьминки" (23,5 тысячи человек). При этом около 22,6% участников "Активного гражданина" предложили в новогоднюю ночь порадовать посетителей парков красочными фейерверками. Особенно часто этот вариант называли те, кто выбрал для голосования Парк Победы на Поклонной горе (24,68% голосов),

На втором месте оказалась идея провести в ночь на 1 января разнообразные конкурсы. За этот вариант проголосовали в среднем 19,05% участников, главным образом, те, кто хотел бы встретить Новый год в Таганском парке. В тройку лидеров также попали концерты современной музыки. Их выбрали 14,56% респондентов. В этом варианте были особенно заинтересованы завсегдатаи сада "Эрмитаж" (19,23% голосов).

Кроме того, 9,35% "активных граждан" проголосовали за диджей-сеты, а еще 9,08% поддержали идею провести мастер-классы по изготовлению новогодних подарков и украшений. Участники опроса также поделились собственными идеями о том, как встретить Новый год в парках. Например, организовать спортивные эстафеты, танцевальные конкурсы и подвижные игры для детей.

Ранее сообщалось, что парки Москвы подготовили программу на новогоднюю ночь. Праздничные гулянья стартуют в 22:00 31 декабря и продлятся до 03:00 1 января. В полночь покажут трансляцию новогоднего обращения президента РФ и мэра Москвы. Кроме того, в 01:00 в 20 парках запустят фейерверки. На 17 площадках также будут работать катки и фуд-корты. Гостям раздадут мандарины и бенгальские огни.