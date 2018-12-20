ВМХ-велодром появится в Ново-Переделкине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина исключила земельный участок у деревни Орлова в Ново-Переделкине из перечня, который планируют реализовать на торгах.

На этом месте должны были строить коммерческий физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 13 тысяч квадратных метров. Вместо этого там появится BMX-велодром, его включат в программу "Мой район".

В рамках программы здесь благоустроят долину реки Сетунь. Для жителей создадут комфортную и экологичную зону отдыха: проложат дорожки, высадят деревья и кустарники, установят лавочки и урны.

Принято решение построить 12,5 тысячи квадратных метров нежилой недвижимости. Помещения будут отведены в основном под гаражи.