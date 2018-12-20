Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:25

Здание на Арбате можно купить за 100 млн рублей

город недвижимость

11:25

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В столичном районе Арбат на продажу выставили офисное здание площадью более 842 квадратных метров. Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по поручению Росимущества 17 января, говорится на сайте РАД.

Здание находится в пешей доступности от станций метро "Смоленская" и "Баррикадная".

"На продажу выставлен 100% пакет акций АО "Центральное издательство "Воздушный транспорт" из прогнозного плана по федеральной приватизации на 2017-2019 гг. Общество занимается сдачей в аренду собственного недвижимого имущества", – говорится в сообщении пресс-службы.

Здание находится по адресу: Трубниковский переулок, дом 30а, строение 2. Торги пройдут на электронной торговой площадке ЭТП РАД. Начальная цена составляет 100 миллионов рублей.

Ранее на торгах продали участок Минобороны рядом с Кремлем. На приобретение территории площадью 1,36 гектара было подано пять заявок. Среди них заявки ООО "Галс-Инвест", АО "СтройГрад", ООО "Ситизен" и ООО "Терра Оптима".

город недвижимость

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика