Здание на Арбате можно купить за 100 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В столичном районе Арбат на продажу выставили офисное здание площадью более 842 квадратных метров. Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по поручению Росимущества 17 января, говорится на сайте РАД.

Здание находится в пешей доступности от станций метро "Смоленская" и "Баррикадная".

"На продажу выставлен 100% пакет акций АО "Центральное издательство "Воздушный транспорт" из прогнозного плана по федеральной приватизации на 2017-2019 гг. Общество занимается сдачей в аренду собственного недвижимого имущества", – говорится в сообщении пресс-службы.

Здание находится по адресу: Трубниковский переулок, дом 30а, строение 2. Торги пройдут на электронной торговой площадке ЭТП РАД. Начальная цена составляет 100 миллионов рублей.

Ранее на торгах продали участок Минобороны рядом с Кремлем. На приобретение территории площадью 1,36 гектара было подано пять заявок. Среди них заявки ООО "Галс-Инвест", АО "СтройГрад", ООО "Ситизен" и ООО "Терра Оптима".