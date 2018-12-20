На Покровском бульваре отреставрировали особняк Дурасова

На Покровском бульваре завершилась реставрация дома Дурасова, построенного в конце XVIII века по проекту архитектора Матвея Казакова, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Особняк представляет собой типичный образец архитектуры русского классицизма. Его фасад украшает портик с шестью колоннами. Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.
В ходе работ особняку вернули исторический облик. На фасадах восстановили белокаменные барельефы с орнаментальным узором и тонкую лепнину, балконы украсили алебастровым декором, установили ограждения. Также отремонтировано парадное крыльцо.
В конце XVIII века владельцем особняка был бригадир Дурасов. При нем надстроили третий этаж, соорудили пристройку с вестибюлем и двусветным актовым залом.
Сейчас в трехэтажном здании (дом № 11, строение 1в) располагается Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".
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